Meçhul Paşa Seyirciden Tam Not Aldı

Ülkemizin büyük yazarları Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ve Mustafa Mim Uykusuz'un birlikte çıkardıkları Türkiye'nin ilk siyasi mizah gazetesi Markopaşa'nın serüveni, hem şenlikli hem hüzünlü bir tatla 'Meçhul Paşa' olarak tiyatro sahnesine taşındı.

Tiyatroadam'ın yepyeni oyunu "Meçhul Paşa" nın ilk gösterim gecesinde, pek çok özel isim bu güzel ve özel gecede Tiyatroadam'ı yalnız bırakmadı. Fatih Koyunoğlu, oyunun sonunda Türk Edebiyatı'nın önemli yazar ve şairlerinden olan Sabahattin Ali'nin kızı Prof. Dr. Filiz Ali'yi ve Türk edebiyatının önemli kalemlerinden Rıfat Ilgaz'ın oğlu Aydın Ilgaz'ı sahneye davet ederek teşekkür etti.

Ahmet Sami Özbudak'ın yazdığı, Emrah Eren'in yönettiği 'Meçhul Paşa : Bir Hınzır Neşriyat'ın sahne ve kostüm tasarımı Barış Dinçel'e, ışık tasarımı Yakup Çartık'a, müzikleri ise Deniz Bayrak' ait.