Mecideyköy'de Ambulans ile Bir Araç Çarpıştı

Mecidiyeköy
'de, ambulansla hafif ticari araç çarpıştı. Trafiğin durma noktasına geldiği kazada ticari araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.
Olay, Büyükdere Caddesi
üzerinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hasta almaya giden özel ambulans sürücüsü, Cemal Sahir Sokağı'ndan Büyükdere Caddesi'ne girdiği sırada, orta yoldan Zincirlikuyu
yönüne giden hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı, bir başka ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle orta yol araç geçişine kapanırken, trafik durma noktasına geldi. Polis
, kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırılana kadar trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.
14 Aralık 2018 Cuma 16:57