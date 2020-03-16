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Mecidiye'de Dere Temizliği Yapıldı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Akhisar ilçesine bağlı Mecidiye Mahallesi'nde 3 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.

16.03.2020 16:53 | Son Güncelleme: 16.03.2020 16:55
Mecidiye'de Dere Temizliği Yapıldı

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, dere temizlik çalışmalarıyla il genelinde taşkın sıkıntılarına karşı önlem alıyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Akhisar ilçesine bağlı Mecidiye Mahallesi'nde 3 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirildi. Yapılan çalışma ile yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkın sıkıntılarına karşı önlem alınırken, suyun akışını engelleyecek rüsubat da uzaklaştırıldı.

"MASKİ'nin çalışmalarından memnunum"

Mecidiye Mahalle Muhtarı Bülent Topal, "Dere temizlik çalışması özellikle yağışlı havalarda meydana gelebilecek taşkın sorununa karşı alınmış en iyi önlemdir. MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerine özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler

Etiketler : Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Mecidiye, Akhisar, Güncel

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