06.07.2019 00:16
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MECİDİYEKÖY'DE METROBÜS KAZASI (2)

MECİDİYEKÖY

Mecidiyeköy'den Zincirlikuyu yönüne seyri halinde olan bir metrobüs, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı.

Mecidiyeköy'den Zincirlikuyu yönüne seyri halinde olan bir metrobüs, karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre metrobüsün çarptığı yaya ve metrobüs içerindeki bir yolcu yaralandı. Yaralılar olay ambulnasla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan metrobüsün yoldan çekildi, metrobüs seferleri normale döndü.

Görüntü Dökümü:
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Metrobüslerin görüntüsü
Yolcuların görüntüsü
Kaza yapan metrobüsün görüntüsü
Yaralılın ambulansa taşınması
Detaylar


- İstanbul
Kaynak: DHA
Zincirlikuyu, Mecidiyeköy, Polis, Güncel

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