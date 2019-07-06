06.07.2019 02:34
Haberler» Güncel» Haber

MECİDİYEKÖY'DE METROBÜS KAZASI (3)

MECİDİYEKÖY

Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
02:51   DHA YURT - DRİFT ATAN SÜRÜCÜYE 7 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
02:45   "Şimdi Afrikalılarla Afrika'daki meseleleri birlikte çözme zamanı"
02:43   Tekirdağ'da cezaevi kampüsüne yapılan cami törenle açıldı
02:43   ZONGULDAK Ereğli'de 'Uluslararası Sevgi, Barış, Dostluk, Kültür ve Sanat Festivali' coşkusu
02:40   Denizli'de taciz iddiası
02:40   Denizli'de drift yapan sürücüye 7 bin lira para cezası
02:38   Niğde'de trafik kazası: 5 yaralı