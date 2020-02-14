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Mecidiyeköy'de öğrencilerden ulaşım zammı protestosu

Özgür EREN Şişli, Mecidiyeköy'de toplanan bir grup öğrenci İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 30 zammı protesto etti.

14.02.2020 17:52 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:52Mecidiyeköy'de öğrencilerden ulaşım zammı protestosu

Özgür EREN , 'de toplanan bir grup öğrenci 'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 30 zammı protesto etti. Öğrenciler, Mecidiyeköy Metrobüs Durağı'ndaki turnikelerin üzerinde atladı.

Şişli'de bir grup öğrenci İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan yüzde 30 zammı protesto etmek için saat 15.00 sıralarında Mecidiyeköy Metrobüs durağında toplandı. Öğrenci grubu sloganlar eşliğinde turnikelere gelerek kart basmadan turnikelerin üstünden atladı. Diğer vatandaşlara da kart basmamalarını söyleyen grup turnikelerin olduğu yerde basın açıklaması yaptı. Basın açılamasından sonra öğrenciler buradan ayrıldı.



Mecidiyeköy, İstanbul, Şişli, Güncel

Kaynak: DHA

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