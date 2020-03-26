Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mecidiyeköy'de özel halk otobüsleri dezenfekte edildi

KORONAVİRÜS salgınına karşı yürütülen dezenfeksiyon işlemleri devam ediyor.

26.03.2020 11:03 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:03
Mecidiyeköy'de özel halk otobüsleri dezenfekte edildi

KORONAVİRÜS salgınına karşı yürütülen dezenfeksiyon işlemleri devam ediyor. İstanbul 'da toplu taşıma araçları da düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Sabah saatlerinde Mecidiyeköy 'deki otobüs durağına yanaşan özel halk otobüsleri sırayla dezenfekte edildi.

"HER ARACIMIZ DEZENFEKTE EDİLİYOR"

Öze halk otobüsü şoförü Gökhan Orgun, "Her aracımız düzenli şekilde dezenfekte ediliyor. Bütün insanlara sesleniyorum. Bir olalım, birlik olalım mücadele edelim. Her şeyden önce önemli olan budur" şeklinde konuştu. Özel halk otobüsü şoförü İsmail Ataş, "Araçlara el dezenfektanı dağıtıldı. Ellerimizi dezenfekte ediyoruz. İster istemez aracın içinde temas oluyor. Hem kendimizi hem ailemizi düşünerek dezenfekte ediyoruz" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Mecidiyeköy, İstanbul, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Mecidiyeköy'de özel halk otobüsleri dezenfekte edildi - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Soylu ’Ters bir şey söyleyeceğim belki’ deyip iki bölgeyi uyardı Haberler
Bakan Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip iki bölgeyi uyardı
Virüs ile mücadelede diğer liderlere 13 maddelik mektup gönderdi Haberler
Virüs ile mücadelede diğer liderlere 13 maddelik mektup gönderdi
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak Haberler
Koronavirüs nedeniyle ekmek satışını artık sadece 2 işletme yapacak
Komplo teorisyenleri üzülecek! İran’da bakan yardımcısı Hamaney’i bile yalanladı Haberler
Komplo teorisyenleri üzülecek! İran'da bakan yardımcısı Hamaney'i bile yalanladı
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody’s’ten dikkat çeken rapor Haberler
Koronanın Türkiye ekonomisine etkisi ne olacak? Moody's'ten dikkat çeken rapor
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu Haberler
Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu
Oğlu koronavirüse yakalanan Kraliçe, ’’iyiyim’’ mesajı verdi Haberler
Oğlu koronavirüse yakalanan Kraliçe, ''iyiyim'' mesajı verdi
Koronavirüsten vefat eden komutanın, yakın çevresinde vakaya rastlandı Haberler
Koronavirüsten vefat eden komutanın, yakın çevresinde vakaya rastlandı

Son Dakika Güncel Haberleri

12:34: İran Cumhurbaşkanı Ruhani, koronavirüse karşı sıkı önlemlerin başladığını açıkladı - Haber 12:33: Niğde Valisi, evdeki 71 yaşındaki kadınla görüntülü görüştü - Haber 12:32: EVDE KALANLARIN AYAKKABILARINA DADANDILAR - Haber 12:32: ÜSKÜDAR'DA YASAKLANDI ANCAK KARAKÖY'DE MANZARA DEĞİŞMEDİ - Haber 12:32: Şemdinli'de belaların def edilmesi için onlarca kurban kesildi - Haber 12:16: Son Dakika: Soylu "Ters bir şey söyleyeceğim belki" deyip sosyal izolasyon konusunda Doğu ve Güneydoğu bölgelerini uyardı - Haber 10:55: Aytaç Yalman'ın doktoru ve koruması koronavirüse yakalandı - Haber 10:18: Kovid-19 salgınının başlangıç noktası olan Vuhan'da, yeni vakaya rastlanmadı - Haber 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? - Haberler 09:52: Melis Eczanesi'nde koronavirüs kaynaklı ikinci ölüm gerçekleşti - Haber 09:40: Af yasasının detayları belli oldu! Erdoğan'ın tavrı çok net, 4 suçun affı olmayacak - Haber