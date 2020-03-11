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MECİDİYEKÖY'DE REFÜJE ÇIKAN ARACI VATANDAŞLAR EL BİRLİĞİ KALDIRDI

Şişli Mecidiyeköy'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çıktı.

11.03.2020 10:39 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:43
Şişli Mecidiyeköy 'de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çıktı. Refüjde askıda kalan otomobili çevredeki vatandaşlar el birliği ile kurtardı.
Mecidiyeköy'de 34 SF 8260 plakalı otomobili ile seyir halinde olan A.Ç. trafik ışıklarına yaklaştığı sırada aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı. Aracın hareket kabiliyetini kaybeden kadın sürücü, araç içerisinde şok geçirdi. Vatandaşlar tarafından sakinleştirilen kadın sürücünün yardımına çevredekiler yetişti. Refüjdeki otomobil yaklaşık 10 kişinin yardımıyla kaldırılarak yola çekildi. Refüje çıkarak asılı kalan otomobilde hasar oluşmazken vatandaşların yardımı ile kurtarılan sürücü vatandaşlara teşekkür ederek yoluna devam etti. MECİDİYEKÖY'DE REFÜJE ÇIKAN ARACI VATANDAŞLAR EL BİRLİĞİ KALDIRDI

Kaynak: DHA

Etiketler : Mecidiyeköy, Şişli, Güncel

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