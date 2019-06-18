18.06.2019 20:00
Haberler» Politika» Haber

Meclis 1 Temmuz'da tatil edilmeyecek

Meclis 1 Temmuz

TBMM Genel Kurulunda, Meclisin 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarını sürdürmesi kararı alındı.

TBMM Genel Kurulunda, Meclisin 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarını sürdürmesi kararı alındı.
AK Parti'nin, TBMM Genel Kurulu'nda, Meclisin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi görüşülerek kabul edildi.  Kabul edilen grup önerisine göre, Meclis 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devam edecek. Alınan karar gereğince;  Askeralma Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri yarın ve perşembe günü de sürecek. Perşembe günü kanun teklifinin tamamlanamaması halinde haftalık çalışma günleri dışında cuma günü de mesai yapacak.


- Ankara
Kaynak: DHA
AK Parti, Politika

Son Dakika Haberleri
20:25 Yeni askerlik sistemi teklifi TBMM Genel Kurulunda
20:23 Askerlik süresi altı aya düştü
20:16 Albayrak: Devletimiz selde oluşan zararın telafisi için tüm desteği verecek
19:59 Askerlik süresi altı aya indi.
19:59 Meclis 1 Temmuz'da tatil edilmeyecek
19:57 TBMM Başkanı Şentop, Kosova heyetini kabul etti -1
19:53 Saadet Partisi'nden çarpıcı açıklama: AK Parti'den aday çekin baskısı var