Meclis Araştırma Komisyonu Kırşehir'de rehabilitasyon merkezlerini inceledi

Down sendromlu, otistik ve diğer gelişim bozukluklarına sahip bireyler ile ailelerinin sorunlarının tespiti, sorunların çözümü için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, Kırşehir 'de incelemelerde bulundu.Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Komisyon Başkanı Kemal Çelik ve beraberindeki heyet, Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaretinin ardından kentte hizmet veren rehabilitasyon merkezleri, sevgi ve çocuk evlerini inceledi.Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen istişare toplantısında ise kentte down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozuklukları konularında paydaş olunan resmi kurumlar ve özel işletmeler ile bir araya gelindi.Komisyon üyeleri, bazı ailelerle de görüşerek işleyişteki sorunların çözümü için alınması gereken tedbirleri belirledi.Toplantıda konuşan Vali İbrahim Akın, ziyaretlerinden dolayı Çelik ve komisyon üyelerine teşekkür ederek, yapılacak çalışmalarda Valilik olarak gereken her türlü desteği verileceğini ifade etti.Meclis Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik ise sorunların tespiti ve çözüm önerilerini dinlediklerini, bu konuda farkındalık oluşturma amacında olduklarını vurguladı.