Meclis Araştırma Komisyonu, Rabia Naz için Eynesil'de (3)

HEYET, RABİA'NIN OKULDAN EVE GİTTİĞİ GÜZERGAHI İNCELEDİ

Giresun Eynesil'de Rabia Naz Vatan'ın (11) ölümünü araştıran Meclis Araştırma Komisyonu üyesi 12 milletvekili, sahada incelemelerde bulundu. Rabia Naz'ın olay günü okuldan çıkıp geldiği eve kadar olan mesafeyi yürüyen heyet, yaralı bulunduğu evin çevresinde incelemeler yaptı. Heyet ardından soruşturmayı yürüten emniyet ve savcılık yetkilileri ile basına kapalı görüşme gerçekleştirdi.

BABA: BU KOMİSYON BİR MİLAT OLMUŞTUR

Rabia Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, uzun bir mücadelenin sonunda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oluşturulan inceleme komisyonu ile bugün ön çalışma yaptıklarını anlatarak, "Tüm duyarlılıklarını gösterdiler, bizleri evimizde ziyaret ettiler, tüm detayları öğrenmek istediler. Yerinde inceleme yaptık. Ne olursa olsun Rabia geri gelmeyecek ama tüm çocuklarımız için adalet sağlanacak. Bu komisyon bir milat olmuştur. Umutla bekliyoruz. Komisyonla beraber ön görüşme yaptık. Daha sonraki süreçlerle ilgili bilgi bekliyoruz. Ek süre talep edebileceklerini bize söylediler, 'farklı bir gelişme olursa mutlaka bize haber verin' dediler" dedi.

'RABİA NAZ'IN ERKEK TIRNAĞI İLE NE İŞİ VAR?'

Adli Tıp Raporu'nda kızının tırnağında bir erkek DNA'sı olduğunu ifade eden Vatan, "Rabia Naz'ın erkek tırnağıyla ne işi var? Bir mücadele söz konusu olabilir, ya arabaya konulurken ya da öncesinde farklı bir olay yaşandı. Bunun üzerine neden gidilmedi? Bu büyük bir delildir. Bir çocuğun tırnağının içinde erkek DNA'sına rastlanılması önemli bir durum. Metruk ev davası da vardı. Çocuğun metruk evden alınıp, buraya kadar getirildiği ve intihar süsü verildiği gündeme geldi. Ben bu konuda eminim. Çocuğun üzerindeki tozların hepsi o eve aitti. Ayrıca orada bir lastik izi vardı ve hiç gündeme gelmedi. 15 santimetre genişliğinde, 65 santimetre uzunluğunda bir araba oraya yaklaşmış. Bu metruk evle ilgili tüm bilgiyi komisyona verdim, bizzat gösterdim. Metruk evin nasıl yıkıldığını, o tozu 3 ay sonra fark ettiğimizi ve fark edince evin hemen yıkıldığını kendilerine ilettik" diye konuştu.