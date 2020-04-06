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Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te 3 kişide yeni tip koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı.

06.04.2020 17:32 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:48

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarının sorularını yanıtladı ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Şentop, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) ile ilgili değerlendirmelerde bulunurken, Meclis'te 3 kişide Kovid-19 vakası tespit edildiğini belirtti.

Meclis Başkanı Şentop yaptığı açıklamada, "Meclis'te şu ana kadar 3 kişide vaka tespit edildi" dedi.

TÜRKİYE'DE CAN KAYBI 574'E YÜKSELDİ

Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 574'e yükseldi. Son 24 saatte yapılan 20 bin 65 test yapılırken, 3 bin 135 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı ise 27 bin 69'a yükseldi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM’de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi
Etiketler: Meclis Başkanı, Mustafa Şentop, Güncel

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Haberler ›› Güncel ››Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi - Haberler

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