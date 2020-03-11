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Meclis Başkanı Mustafa Şentop: "Ziyaretçi girişleriyle ilgili sınırlamalar değerlendirilebilir, bu...

Meclis Başkanı Mustafa Şentop: "Ziyaretçi girişleriyle ilgili sınırlamalar değerlendirilebilir, bu olduğu takdirde termal kameraya gerek kalmayacaktır.

11.03.2020 13:22 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:27
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: "Ziyaretçi girişleriyle ilgili sınırlamalar değerlendirilebilir, bu olduğu takdirde termal kameraya gerek kalmayacaktır." Meclis Başkanı Mustafa Şentop:

Kaynak: İHA

Etiketler : Mustafa Şentop, Meclis Başkanı, Politika

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