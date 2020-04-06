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Meclis Başkanı Şentop, Anadolu Ajansının 100. yılını kutladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anadolu Ajansının 100. yılını kutladı.

06.04.2020 13:26 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:26
Meclis Başkanı Şentop, Anadolu Ajansının 100. yılını kutladı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anadolu Ajansının 100. yılını kutladı.
Şentop, Twitter 'daki paylaşımında, "TBMM ile yaşıt, Milli Mücadele'nin her aşamasına şahitlik ederek dünyaya duyuran, bugün de dünyanın sayılı ajanslarından biri haline gelerek bizleri gururlandıran Anadolu Ajansının kuruluşunun 100. yılını kutluyorum." ifadesini kullandı.
Mustafa Şentop, paylaşımında, Anadolu Ajansı tarafından 100. yıl dolayısıyla hazırlanan videoya da yer verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Şentop, Twitter, Politika
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