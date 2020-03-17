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MECLİS BAŞKANI ŞENTOP GÜNDEME İLİŞKİN KONUŞTU

(Tür: Ankara)

17.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:59
(Tür: Ankara ) MECLİS BAŞKANI ŞENTOP GÜNDEME İLİŞKİN KONUŞTU

Kaynak: DHA

Etiketler : Ankara, Güncel

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