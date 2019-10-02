AK Parti'nin kurucularından Faruk Çelik, Cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oranının değiştirilmesi önerisinde bulundu. Çelik, "İlk turda yüzde 40 ve üzeri oy alan seçilsin. Yüzde 50+1 formülü Türkiye'yi yorar" ifadelerini kullandı.

Çelik'in bu açıklaması ise gündeme bomba gibi düştü. Muhalefet bu açıklamayı, "Bu söylemden AK Parti'nin oyunun yüzde 40'lara gerilediğini anlıyoruz" diye yorumladı.

"TEKRAR GÜNDEME GETİRMEYE GEREK YOK"

Faruk Çelik'e yanıt ise TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi.Şentop yaptığı açıklamada, "Tekrar gündeme getirmeye gerek yok. Bu sistem, ittifaka mecbur ediyor deniyor. Esasen sistem ittifaka mecbur etmiyor. Birinci turda olmadığı takdirde, ikinci turda seçmenlerin ittifak etmelerini zorlayan bir sistem. Yüzde 50+1 her zaman zor diye düşünebilirsiniz ama sistem iki tur seçim öngörüyor. İkinci turda zaten iki tane aday kalacağından, bir tanesi mutlaka yüzde 50'nin üzerinde oy alacaktır. Bu bakımdan ben yüzde 50+1'in doğru olduğu kanaatindeyim" diye konuştu.

ERDOĞAN: YÜZDE 50+1 İÇİN TEKLİF GETİRİLMESİ MUHALEFETİN İŞİ

Meclis'te yeni yasama yılının başlaması nedeniyle verilen resepsiyonda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzde 50+1 için teklif getirilmesi muhalefetin işidir" dedi. Erdoğan, kabine revizyonuna ilişkin bir soruya da "Şu anda böyle bir şey yok." yanıtını vermişti.

FARUK ÇELİK NE DEMİŞTİ?

AK Parti'nin kurucularından ve önceki hükümetlerde bakanlık yapan Faruk Çelik, cumhurbaşkanı seçilmek için gereken yüzde 50+1 oranının değiştirilmesi önerisinde bulunmuş ve "İlk turda yüzde 40 ve üzeri oy alan seçilsin. Yüzde 50+1 formulü Türkiye'yi yorar" demişti.