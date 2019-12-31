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Meclis Başkanı Şentop'tan yeni yıl mesajı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, yeni yıl mesajında, "Yeni başlayan yılın hem ülkemiz hem bölgemiz hem de dünya için barış, huzur ve güven getirmesini diliyorum" dedi.

31.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:36 Meclis Başkanı Şentop'tan yeni yıl mesajı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, yeni yıl mesajında, "Yeni başlayan yılın hem ülkemiz hem bölgemiz hem de dünya için barış, huzur ve güven getirmesini diliyorum" dedi.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 2019 yılının son gününde, 'nin de içinde bulunduğu coğrafyada yaşanan acıların yeni bir yıldan ümitli olmayı zorlaştırdığına dikkat çekerek, şöyle dedi:

"Yanıbaşımızda şahit olduğumuz acılara rağmen ümidimizi korumak için en büyük gücün milletimizde olduğuna inanmak bizlere cesaret veriyor. Türkiye olarak, birlik ve bütünlüğümüzü koruyarak, hareket ettiğimiz sürece bütün zorlukların üstesinden geldiğimizi pek çok kez dünyaya gösterdik. Devlet ve millet olarak, başta Müslümanların yaşadıkları coğrafyalar olmak üzere, dünyanın her bölgesinde yaşanan çatışmaları sona erdirmek maksadıyla büyük gayret sarf ettik. İnsanlığın ortak mutluluğunu temin etmek gayesiyle yürüttüğümüz insani, vicdani ve ahlaki gayretlerimiz 2020 yılında da ayni inançla ve ümitle devam edecektir. Yeni başlayan yılın, hem ülkemiz, hem bölgemiz, hem de dünya için barış, huzur ve güven getirmesini diliyorum."

 



Türkiye, Huzur, Politika

Kaynak: DHA

Politika

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