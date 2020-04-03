Meclis Başkanı Şentop, TBMM üst yöneticileriyle olağan toplantısını telekonferansla yaptı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis bürokratlarıyla video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi.
03.04.2020 20:20 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:20
Meclis Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Şentop, TBMM üst yönetimiyle gerçekleştirdiği haftalık olağan toplantısını, koronavirüs önlemleri kapsamında bugün telekonferans ile yaptı.
Toplantıda, Meclis'in rutin faaliyetlerinin yanı sıra Kovid-19 mücadelesine dair alınan önlemler değerlendirildi.
Kaynak: AA
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