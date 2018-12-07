Meclis Başkanı Yıldırım İran'da

TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, çeşitli temaslarda bulunmak üzere İran
'a geldi. Yıldırım, İran'ın başkenti Tahran
'da yarın düzenlenecek "Terörizmle Mücadele ve Bölgesel İşbirliğinin Geliştirilmesi" konulu çok taraflı toplantıya katılacak. Çin Halk Cumhuriyeti
ve Kırgızistan
temaslarının ardından Tahran'a gelen Yıldırım, Mehrabad Havalimanı'nda, İran - Türkiye
Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Ahmed Alirıza Beygi ve Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin tarafından karşılandı.
Altı ülkenin katılımıyla Tahran'da düzenlenecek Terörizmle Mücadele ve Bölgesel İşbirliğinin Geliştirilmesi Konferansı'na, Türkiye'nin yanı sıra İran, Rusya
, Çin, Pakistan
ve Afganistan
Meclis Başkanları da katılacak. Söz
konusu toplantının ilki geçen yıl Pakistan'da yapılmıştı.
TBMM Başkanı Yıldırım'ın İran temasları kapsamında ayrıca üst düzey İranlı yetkililerle de ikili görüşmelerde bulunması bekleniyor. - Karabağ
Binali Yıldırım,İran
07 Aralık 2018 Cuma 18:58