Meclis Başkanı Yıldız'dan 18 Mart mesajı
Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü ve Şehitler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımlandı.
17.03.2020 13:33 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:33
Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü ve Şehitler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımlandı.
Türk Tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü ve Şehitler Günü nedeniyle bir açıklama yapan Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, şu ifadelere yer verdi; "Başta Büyük Atatürk'ü, Çanakkale Savunması ile Türk Milleti'nin en büyük destanlarından birini tarihe yazan silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Türk Milleti, Çanakkale'de birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek varlığımızı ebedileştiren, zor şartlar altında kendinden çok güçlü ordulara karşı kazandığı büyük zaferin unutulmaz destanını yazmıştır. Çanakkale Zaferi ile birlikte Şehitler Günü olarak da kutladığımız bu anlamlı günde vatan topraklarını canları pahasına koruyarak şehitlik onuruna erişen aziz şehitlerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Her karışı aziz şehitlerimizin kanıyla sulanmış cennet vatanımızda, birlik, beraberlik, sevgi, huzur ve güven içinde sonsuza kadar yaşamak, hepimizin en büyük arzusu ve gerektiğinde tereddüt etmeden uğrunda şehit olabileceğimiz kutsal bir görevi olmalıdır. Bu düşüncelerle, tüm şehitlerimize ve gazilerimize, sevgi, saygı, minnet ve şükranlarımı sunuyorum" - ERZİNCAN
Türk Tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi'nin 105. yıl dönümü ve Şehitler Günü nedeniyle bir açıklama yapan Erzincan İl Genel Meclisi Başkanı Bekir Yıldız, şu ifadelere yer verdi; "Başta Büyük Atatürk'ü, Çanakkale Savunması ile Türk Milleti'nin en büyük destanlarından birini tarihe yazan silah arkadaşlarını, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Türk Milleti, Çanakkale'de birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek varlığımızı ebedileştiren, zor şartlar altında kendinden çok güçlü ordulara karşı kazandığı büyük zaferin unutulmaz destanını yazmıştır. Çanakkale Zaferi ile birlikte Şehitler Günü olarak da kutladığımız bu anlamlı günde vatan topraklarını canları pahasına koruyarak şehitlik onuruna erişen aziz şehitlerimizi, rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Her karışı aziz şehitlerimizin kanıyla sulanmış cennet vatanımızda, birlik, beraberlik, sevgi, huzur ve güven içinde sonsuza kadar yaşamak, hepimizin en büyük arzusu ve gerektiğinde tereddüt etmeden uğrunda şehit olabileceğimiz kutsal bir görevi olmalıdır. Bu düşüncelerle, tüm şehitlerimize ve gazilerimize, sevgi, saygı, minnet ve şükranlarımı sunuyorum" - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
Etiketler : Çanakkale Zaferi, Bekir Yıldız, Çanakkale, Güncel
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