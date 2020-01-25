Haberler » Güncel » Meclis Başkanı Yılmaz'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret - Haber

Meclis Başkanı Yılmaz'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret

Kütahya İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu.

25.01.2020 12:32 | Son Güncelleme: 25.01.2020 12:37Meclis Başkanı Yılmaz'dan Başkan Bozkurt'a ziyaret

İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'a nezaket ziyaretinde bulundu.


Kütahya İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Başkanı Musa Yılmaz'ı makamında konuk eden İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, gerçekleştirilen nazik ziyaretten dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirerek ilçeye yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.


Başkan Yılmaz'ın da misafirperverliğinden dolayı Başkan Bozkurt'a teşekkür ettiği ziyaret karşılıklı fikir alışverişi ve hatıra fotoğrafı çekilmesi ile tamamlandı. - ESKİŞEHİR


Meclis Başkanı, Musa Yılmaz, Kütahya, İnönü, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:04  Kayseri'den Elazığ' ve Malatya'ya yardım eli
13:08  Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
13:08  Deprem bölgesindeki ihtiyaçlar AFAD koordinasyonunda karşılanıyor
13:07  Elazığ'da deprem - Gezin Mahallesinde bir kadının enkazdan çıkarılma anı (3)
13:06  DHA YURT ÖZEL GÜNDEM- (TEKRAR)
25.1.2020 13:16:34