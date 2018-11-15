Meclis'te İntihara Kalkışan Vatandaşa 10 Bin Lira Teklif Eden AK Partili Vekil: Bütün Servetimi Harcarım

Meclis çatısında intihar girişiminde bulunan vatandaşa 10 bin lira para teklifinde bulunan AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, "Bütün servetimi harcarım, yeter ki bir kardeşimizin tırnağı kanamasın. Sorun yaşayanlar olabilir. Benim her zaman kapım açıktır." dedi.

TBMM ÇATISINDA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dün hareketli dakikalar yaşandı. Milletvekillerinin odalarının bulunduğu TBMM Halkla İlişkiler binası çatısına çıkan ve iş istediği öğrenilen bir kişi intihar girişiminde bulundu.

2 SAAT SONUNDA İKNA EDİLDİ

Yaklaşık 2 saat çatıda duran vatandaşı AK Parti milletvekilleri Ali İhsan Arslan, Ekrem Çelebi, Hasan Turan, MHP Milletvekili Saffet Sancaklı ve CHP Milletvekili Ahmet Akın ikna etti. Edinilen bilgiye göre AK Partili Ali İhsan Arslan intihar girişiminde bulunan vatandaşı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile de görüştürdü.

AK PARTİLİ VEKİL 10 BİN LİRA VERMEYİ TEKLİF ETTİ

AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, intihar girişiminde bulunan vatandaşa 10 bin lira vermeyi teklif etti. Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına konuk olan Berdibek, TBMM'de yaşanan intihar girişimini ve vatandaşa neden 10 bin lira vermeyi teklif ettiğini anlattı.

"BEN BÜTÜN SERVETİMİ HARCARIM"

"Ben bütün servetimi harcarım. Yeter ki bir kardeşimizin tırnağı bile kanamasın. Sorun yaşayanlar olabilir. Benim her zaman kapım açıktır" diyerek sözlerine başlayan Berdibek, vatandaşların sorunlarının çözümü konusunda öncü olmaları gerektiğine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"EN MODERN ÜLKELERDE BİLE İNTİHAR GİRİŞİMLERİ OLUYOR"

Ne yaparsanız yapın, sorunlar olacaktır. Her şeyin dört dörtlük olmasını düşünmek mümkün değil. En modern ülkelerde bile intihar girişimleri oluyor. Ama, bir çözüm noktasında öncü olmamız lazım. Üzerimize ne düşerse, baş göz üstüne. Vatandaşımızın emrinde olmaktan şeref duyarım.

İntihara kalkışan vatandaşı MHP Milletvekili Saffet Kaya ikna etmişti

"ÇATIDA TİTREYEREK DURDUĞUNU GÖRDÜM, İÇİM GİTTİ"

Allah göstermesin ama, bu çocuğun intihar ettiğini düşünün. O zaman da, 'Orada koskoca 10 tane milletvekili vardı. Biri de biz seni sahipleneceğiz, borcunu ödeyeceğiz diyemedi' derlerdi" ifadeleriyle sözlerine devam eden Berdibek, "Sıkıntısıyla bize gelenleri her zaman sahipleniriz. Toplumda da yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebiliyor böyle durumlar. Ekonomik bir gösteri mi vardı diye düşünülebilir. Çocuğun çatıda titreyerek durduğunu gördüm. İçim gitti. Kim olursa olsun, orada cebindeki harçlığını da verirdi.

"ERDOĞAN BAYRAKTAR, O KARDEŞİMİZİN GURURUNU İNCİTMEK İSTEMEMİŞTİR"

Berdibek, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın, kendisinden ilaç konusunda yardım isteyen kanser hastası Dilek Özçelik'e para verdiği ve Özçelik'in "Ben dilenci değilim" diyerek parayı geri çevirdiği görüntülerin hatırlatılması üzerine açıklama yaptı. Berdibek, "Erdoğan Bey çok samimi bir insan. O olayda herhangi bir art niyetli davranışı olmamıştır. İnsanız, bizim de bazen fevri hareketlerimiz olabiliyor. Erdoğan Bey, o kardeşimizin gururunu incitmek istememiştir." dedi.



