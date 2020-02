Meclis Çocuk Hakları Alt Komisyonu, çocukları dinledi

Ankara Büyükşehir Belediyesi 25. Dönem Çocuk Meclisi Başkanı Çağın Aladağ , "En büyük dileğimiz, her yerde çocukların görüşüne daha çok önem verilmesi ve Çocuk Meclisinin tavsiye kararlarının hayata geçirilmesidir." dedi.TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında toplandı.Katırcıoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, komisyon olarak çocukları kendi sözleriyle dinlemek istediklerini söyledi.Komisyon çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Katırcıoğlu, UNICEF ile proje başlattıklarını, mutabakat zaptını 18 Aralık 2019'da imzaladıklarını, çocukların üstün yararını koruyacak 5-6 madde belirlediklerini dile getirdi.Katırcıoğlu, projenin adımlarını anlatarak, Dünya Sağlık Örgütünün, kadına ve çocuğa yönelik şiddet olaylarının haberleştirilmesine dair bir rapor yayımladığını anımsattı. Katırcıoğlu, "Bu kapsamda ülkemizde bu tip olayların haberleştirilmesiyle ilgili durumu masaya yatıracağımız, bu konuyu ele alacağımız uluslararası düzeyde bir çalıştay planlıyoruz." dedi.Komisyon üyelerine çalışmaları hakkında bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi 25. Dönem Çocuk Meclisi Başkanı Çağın Aladağ da Meclis çatısı altında Çocuk Hakları Komisyonu kurulmasından duydukları mutluluğu belirtti.Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisinin 23 Nisan 1995'te kurulduğunu, bir tavsiye karar organı olduğunu aktaran Aladağ, "Çocuk Meclisi, çocukları da ilgilendiren her konuda görüşlerimizi rahatça ifade ettiğimiz, demokratik bir ortamda, saygı içinde tartıştığımız Türkiye'nin ilk ve öncü çocuk meclisidir." diye konuştu.Çocuk Meclisinin işleyişini anlatan Aladağ, ayda üç kez bir araya geldiklerini, bu toplantılarda önemli buldukları konuları aralarında tartışarak, karara bağladıklarını, belediyeyle ilgili kararları Belediye Meclisine ilettiklerini söyledi. Aladağ, çocuklara ilişkin aldıkları bazı kararlardan örnekler vererek, çocukların sesi olmak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını ifade etti.Aladağ, sözlerini şöyle sürdürdü:"En sevdiğimiz çalışmalardan biri ise çocuk polislere, trafik denetimi uygulamamızdır. Her yıl trafik polisi ekipleriyle koordineli olarak denetimlerimize çıkar, hayati önem taşıyan trafik kurallarına dikkat çekmeye çalışıyoruz. Bu etkinliği 12. Dönem'den bu yana Çocuk Meclisi kararı olarak uygulamaktayız. Çocuk zabıtaları olarak katıldığımız denetimler de bir o kadar eğlenceli ve bilgilendirici çalışmamız. Zabıta denetimlerinde okul servisleri, gıda üretim yerleri gibi biz çocukları yakından ilgilendiren noktalarda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. 16. Dönem'de alınan kararlar gereği daha yeşil bir gelecek için her yıl yüzlerce fidan dikiyoruz. Basın kuruluşlarını ziyaret ediyor, toplantılar, basın açıklamaları yapıyor, çalıştaylar düzenliyoruz. 20, 21 ve 22. dönemlerde çocuk hakları ve medya konulu üç çalıştay düzenlenmiştir."Aladağ, en büyük dileklerinin, her yerde çocukların görüşüne daha çok önem verilmesi, Çocuk Meclisinin tavsiye kararlarının hayata geçirilmesi olduğunu dile getirerek, komisyon üyelerine yaptıkları çalışmalar ve aldıkları kararlara ilişkin dosya sundu.Komisyon daha sonra, Ankara Büyükşehir Belediyesi Çocuk Meclisi üyelerinin sorularını yanıtladı.