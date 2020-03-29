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Meclis doktoru, tedbiren gözlem altına alındı

MECLİS Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktor, ateş ve boğaz ağrısı belirtilerinin görülmesi üzerine koronavirüs testine tabi tutuldu.

29.03.2020 22:52 | Son Güncelleme: 29.03.2020 22:52
Meclis doktoru, tedbiren gözlem altına alındı

MECLİS Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktor, ateş ve boğaz ağrısı belirtilerinin görülmesi üzerine koronavirüs testine tabi tutuldu. Test sonucu negatif çıkan doktor, tedbir amaçlı hastanede gözlem altında tutuluyor.

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "Meclis Hastanesi'nde görevli bir doktorda ateş ve boğaz ağrısı belirtilerinin görülmesi üzerine Ankara Şehir Hastanesi'nde test yaptırılmış ve test sonucu negatif çıkmıştır. Kendisi tedbir amaçlı olarak hastanede tutulmaya devam edilmektedir. Ancak son 14 günde muayene ettiği kişiler telefonla aranarak, bilgilendirilmiş ve tedbir amaçlı olarak kendilerini izole etmeleri istenmiştir" denildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Devlet Hastanesi, Sağlık

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Haberler ›› Sağlık ››Meclis doktoru, tedbiren gözlem altına alındı - Haberler
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