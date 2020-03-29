Meclis doktoru, yeni tip koronavirüs şüphesiyle tedbiren gözlem altına alındı

Meclis Devlet Hastanesi'nde görevli bir doktor, ateş ve boğaz ağrısı belirtilerinin görülmesi üzerine koronavirüs testine tabi tutuldu. Test sonucu negatif çıkan doktor, tedbir amaçlı hastanede gözlem altında tutuluyor.

MUAYENE ETTİĞİ KİŞİLER BİLGİLENDİRİLDİ

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede, "Meclis Hastanesi'nde görevli bir doktorda ateş ve boğaz ağrısı belirtilerinin görülmesi üzerine Ankara Şehir Hastanesi'nde test yaptırılmış ve test sonucu negatif çıkmıştır. Kendisi tedbir amaçlı olarak hastanede tutulmaya devam edilmektedir. Ancak son 14 günde muayene ettiği kişiler telefonla aranarak, bilgilendirilmiş ve tedbir amaçlı olarak kendilerini izole etmeleri istenmiştir" denildi.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın açıkladığı son verilere göre ülkemizde 9 bin 217 koronavirüs hastası var. Bu hastalardan 568'inin tedavisi yoğun bakımda devam ederken 394 hasta ise entübe durumda. 105 hasta taburcu olurkenhayatını kaybeden hasta sayısı ise 131'e yükseldi.

Kaynak: DHA