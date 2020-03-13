Meclis'e 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmeyecek
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararı alındı.
13.03.2020 10:03 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:03
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararı alındı.
TBMM'den yapılan açıklamada, Meclis Başkanlığı'nın, korona virüsün (Covid-19) dünyanın çeşitli ülkelerinde yayılması karşısında alınabilecek önlemler konusunda gelişmeleri yakından takip ettiği ve ülkede ilk vakanın görülmesiyle birlikte de Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak tedbirleri hayata geçirmeye başladığı kaydedildi.
Bu kapsamda ilk etapta dezenfektanlar ortak kullanım alanlarına yerleştirilmiş, ardından Genel Kurul salonu başta olmak üzere sık kullanım alanları ilaçlanarak dezenfektasyon işlemi yapıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te ziyaretçilere randevuların bir süreliğine ertelenmesi konusunu Sağlık Bakanıyla istişare ederken, partilerin Meclis Grup Başkanvekilleriyle görüştü. Dün gece de TBMM İdare amirleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan değerlendirmeler sonunda, Meclis'e 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararı alındı. Ziyaretçilerin girişlerine yönelik tedbir, 31 Mart'ta tekrar değerlendirilmek üzere bugünden itibaren hayata geçirilmeye başlandı.
Bu süre içinde Meclis çalışmalarının devam edeceği belirtilerek, Meclis personeli de görevlerini sürdürecekleri kaydedildi. Yine bu süreçte alınması gereken ilave tedbirler de, Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak değerlendirileceği kaydedildi. - ANKARA
TBMM'den yapılan açıklamada, Meclis Başkanlığı'nın, korona virüsün (Covid-19) dünyanın çeşitli ülkelerinde yayılması karşısında alınabilecek önlemler konusunda gelişmeleri yakından takip ettiği ve ülkede ilk vakanın görülmesiyle birlikte de Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak tedbirleri hayata geçirmeye başladığı kaydedildi.
Bu kapsamda ilk etapta dezenfektanlar ortak kullanım alanlarına yerleştirilmiş, ardından Genel Kurul salonu başta olmak üzere sık kullanım alanları ilaçlanarak dezenfektasyon işlemi yapıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te ziyaretçilere randevuların bir süreliğine ertelenmesi konusunu Sağlık Bakanıyla istişare ederken, partilerin Meclis Grup Başkanvekilleriyle görüştü. Dün gece de TBMM İdare amirleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan değerlendirmeler sonunda, Meclis'e 13-31 Mart tarihlerinde ziyaretçi kabul edilmemesi kararı alındı. Ziyaretçilerin girişlerine yönelik tedbir, 31 Mart'ta tekrar değerlendirilmek üzere bugünden itibaren hayata geçirilmeye başlandı.
Bu süre içinde Meclis çalışmalarının devam edeceği belirtilerek, Meclis personeli de görevlerini sürdürecekleri kaydedildi. Yine bu süreçte alınması gereken ilave tedbirler de, Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak değerlendirileceği kaydedildi. - ANKARA
Kaynak: İHA
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