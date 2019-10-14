Haberler » Politika » Meclis'e 'barış pınarı' bilgilendirmesi

Meclis'e 'barış pınarı' bilgilendirmesi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusunda sürdürülen 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili TBMM Genel Kurulu'nun bu hafta bilgilendirileceği öğrenildi.

14.10.2019 16:10Meclis'e 'barış pınarı' bilgilendirmesi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Fırat'ın doğusunda sürdürülen 'Barış Pınarı Harekatı' ile ilgili TBMM Genel Kurulu'nun bu hafta bilgilendirileceği öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, harekata ilişkin muhalefet partilerini bilgilendirmesinin ardından TBMM Genel Kurulu'nda da milletvekillerinin bilgilendirilmesi planlanıyor. Bilgilendirmenin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ya da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapılması bekleniyor. TBMM İç Tüzüğü'nün 'gündem dışı konuşma' maddesinin tanıdığı imkan çerçevesinde Genel Kurul'a katılan bakanın, harekattaki son durum, ulusal ve uluslararası boyutta yaşanan gelişmeler ile bundan sonraki sürece ilişkin değerlendirmeleri bu hafta içi milletvekillerine aktaracağı belirtiliyor.



Barış Pınarı Harekatı, Fırat, TSK, Politika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Haberleri
16:39 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şu anda 3 milyon 650 bin Arap bizim topraklarımızda misafir....
16:36 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu mücadelen yılmayacağız. Şu anda milletimiz yek vücut...
16:36 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Harekatımızın amacı PKK/YPG tehdidini ortadan kaldırmak.
16:36 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütlerinin arkasında Suriye'nin kuzeyinde eğitim gören...
16:36 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "9 Ekim'de başlattığımız Barış Pınarı Harekatı'yla Fırat'ın...
16:36 Erdoğan: "(Barış Pınarı Harekatı) 700'ü aşkın havan topu bizim ülkemize, ilçelerimize atıldı.
16:31 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne zamandan beri terör örgütleri NATO üyesine karşı savunulur...
14.10.2019 16:47:48