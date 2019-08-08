Meclis'e damga vuran "altyapı" tartışması: Uzatmayalım, demek ki yapmamışsınız

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin Ağustos ayı ikinci toplantısında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. ABB Başkanı Mansur Yavaş, AK Partili üyeye sorduğu "En fazla hangi konuda önerge verildi?" sorusuna "Altyapı" diye cevap alınca "Demek ki yapmamışsınız. Bana bırakmışlar" dedi.

Mansur Yavaş döneminde belediye belediye ekipleri, belediye tarihinde ilk defa dış destek almadan yerli personel ve mevcut ekipmanlarla eskiyen metro raylarını değiştirdi. Ekipler, Yenimahalle-İvedik İstasyonları arası 396 metre uzunluğundaki eski rayı, gece saatlerinde değiştirerek yeniledi.

Öte yandan, Ağustos ayı ikinci toplantısında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Toplantıya, asfalt dökülmesi tartışması damga vururken, Ankara'nın pek çok farklı yerine asfalt yapılmasına ilişkin önergeler oy birliği ile kabul edildi.

MECLİS'TE TARTIŞMA: UZATMAYALIM, BOŞ VERİN ARKADAŞLAR

Asfalt çalışmalarıyla ilgili önergelerin görüşülmesinin devam ettiği sırada bir AK Partili Meclis üyesi ile Mansur Yavaş arasında bir tartışma yaşandı. Yavaş, AK Partili meclis üyelerinin altyapı konusunda eksiklikler olduğunu söylemesi üzerine söz aldı.

Yavaş ile AK Partili Meclis Üyesi arasında geçen diyalog şöyle:

Mansur Yavaş: En fazla hangi konuda önerge verildi?

AK Partili Üye: Altyapı

Mansur Yavaş: Demek ki yapmamışsınız.

Mansur Yavaş daha sonra ise, "Uzatmayalım, boş verin arkadaşlar, yapılmamış demek ki, diyorum ya, hepsini bana bırakmışlar" dedi.