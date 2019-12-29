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Meclis'e giriş çıkış yapan araçlar için yeni dönem

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, suistimallerin önüne geçmek için Meclis araç giriş kartlarını yenileyeceklerini söyledi. Yeni sistemde çipli ve taklit edilemeyecek teknolojik özellikler olacak.

29.12.2019 10:18 | Son Güncelleme: 29.12.2019 10:25

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'e sürekli giriş çıkış yapan tüm araçlar için çipli ve taklit edilemeyecek teknolojik özelliklere sahip yeni araç giriş kartları düzenleneceğini açıkladı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop

Geçtiğimiz günlerde 'da polis denetiminde şüphe üzerine durdurulan çakarlı bir araçta sahte TBMM araç giriş kartı ve araç görevlendirme belgesi bulunmasının ardından operasyon derinleştirilmiş, TBMM İdare Amiri imzası taklit edilmiş çok sayıda Meclis araş giriş kartı ve Cumhurbaşkanlığı kartı ele geçirilmişti.

ŞENTOP DUYURDU

Konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtlayan TBMM Başkanı Şentop, ele geçirilen kartlarda Cumhurbaşkanlığı'na ait olanlar da dahil olmak üzere TBMM İdare Amiri'nin imzasının taklit edilerek kullanıldığını, bu nedenle kartların sahteliğinin bariz belli olduğunu, bu şekildeki suistimallerin önüne geçmek için Meclis araç giriş kartlarını yenileyeceklerini söyledi.

Meclis'e giriş çıkış yapan araçlar için yeni dönem

Mustafa Şentop, İstanbul, Polis, Güncel


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