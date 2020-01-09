Meclis'e sunulacak torba yasada patronlar için asgari ücret desteği de yer alıyor

Yeni torba yasa teklifiyle Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nda değişiklik yapılması planlanıyor. Değerli konut vergisinin bir yıl ertelenmesi, işverene asgari ücret desteğine ilişkin yasal düzenlemelerinde hazırlanacak bir torba teklifle Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, önümüzdeki hafta AK Parti Grubu'nun Meclis'e sunması beklenen yeni torba yasa teklifiyle kaçak yapılarla mücadele amacıyla kaçak yapıların satışının ve kiralanmasının engellenmesine dönük yeni bir düzenlemeye gidilmesi bekleniyor. Ayrıca deprem bölgeleri öncelikli olmak üzere yüksek yapılaşmanın önlenmesine dönük yeni düzenlemelerde bu teklif içerisinde yer alacak. AK Parti Grubu diğer bir çalışmayı gerek dış ticarete gerekse iç piyasaya sunulan ürünlerin insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması açısından düzenleyen Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nda yapıyor. Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen güvenlik soruşturması konusunda yeniden hazırlanan ancak son dakikada AK Parti tarafından geri çekilen düzenleme de yeniden Meclis'e getirilecek.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİNDE ERTELEME

2020 yılında işverenlere asgari ücret için aylık 75 lira olarak verilmesi kararlaştırılan asgari ücret desteğine ilişkin olarak yapılacak yasal düzenleme de yine Meclis'e gelecek işler arasında yer alıyor. 1 Ocak'tan itibaren uygulamaya giren Değerli Konut Vergisi'nde Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla yeni bir çalışma yapılacağı açıklanmıştı. Değerli Konut Vergisi'nin bir yıl ertelenmesi öngörülüyor. Vergi 5 ile 7,5 milyon lira arasındaki konutlarda binde 3, 7,5 ile 10 milyon lira arasındaki konutlarda binde 6, 10 milyon lirayı aşan konutlarda binde 10 olarak belirlenmişti.