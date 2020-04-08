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MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı

TBMM Genel Kurulu'nda MHP'li vekil Cemal Enginyurt'un, bugün Diyarbakır'da 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain saldırıya ilişkin sözlerine HDP'li vekiller tepki gösterince Meclis karıştı.

08.04.2020 15:50 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:00

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili CHP'li Levent Gök başkanlığında toplandı. Gündem dışı söz alan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, ceza infaz yasası düzenlemesini eleştiren HDP milletvekillerine, Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde bugün PKK'lı teröristlerin gerçekleştirdiği, 5 sivilin şehit olduğu saldırı üzerinden yanıt verdi.

"TERÖR SEVİCİLERİ LANETLİYORUM"

Enginyurt, "5 Kürt vatandaşı, Diyarbakır'da bir pusuda hayatlarını kaybetti. Hiç kimse PKK'lı hainlerin affını bu Meclis'ten beklemesin. Terör sevicileri lanetliyorum" dedi.

"SAYIN BAŞKAN; BİZE TERÖRİST DİYOR"

HDP'liler oturdukları yerden, "Sayın Başkan; bize terörist diyor" diyerek, Enginyurt'a tepki gösterdi. Enginyurt ile MHP'liler arasında tartışma çıktı.

GERGİNLİK UZAYINCA GENEL KURUL'A ARA VERİLDİ

Diğer milletvekillerinin de dahil olmasıyla tartışma büyüdü. HDP'lilerin üzerine yürümek isteyen Enginyurt'u, diğer milletvekilleri engelledi. MHP'liler ile HDP'liler arasındaki tartışma ve gerginlik uzayınca genel kurula ara verildi.

5 VATANDAŞIMIZ ŞEHİT OLDU

Bugün Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'nın daha önce yola yerleştirdiği el yapımı bombanın infilak etmesi sebebiyle 5 vatandaşımız şehit oldu. İçişleri Bakanlığı, saldırıyı düzenleyenlere ilişkin operasyon başlatıldğını açıkladı.

MHP’li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı

Kaynak: DHA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, MHP, Politika, Güncel
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Haberler ›› Politika ››MHP'li vekilin, 5 vatandaşımızı kaybettiğimiz hain PKK saldırısına ilişkin söylediği sözler sonrası Meclis karıştı - Haberler

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