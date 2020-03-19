Meclis Genel Kurulu’nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı

Türkiye 'de de 191 kişide görülen koronavirüs önlemleri kapsamında Genel Kurulu'da milletvekillerinin oturduğu sıralara kartlar bırakılarak mesafeyi koruyarak oturmaları istendi.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs Türkiye'de 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Salgına karşı birçok kurum önlem alırken TBMM'de bunlardan biri.

SIRALARA KART BIRAKILDI

Daha önce koronavirüse karşı dezenfekte edilen Meclis Genel Kurulu Salonu'nda bugün milletvekili sıralarına kartlar bırakıldığı görüldü. Kartlarda ise "Sizin ve Çevrenizin Sağlığı Açısından Yeterli Mesafeyi Koruyarak Oturduğunuz için Teşekkür Ederiz" yazdığı görüldü.