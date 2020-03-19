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Meclis Genel Kurulu'nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı

TBMM Genel Kurulu'nda koronavirüs önlemleri kapsamında milletvekillerinin oturduğu sıralara kartlar bırakıldı ve mesafeyi koruyarak oturmaları istendi.

19.03.2020 15:48 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:48

Türkiye 'de de 191 kişide görülen koronavirüs önlemleri kapsamında Genel Kurulu'da milletvekillerinin oturduğu sıralara kartlar bırakılarak mesafeyi koruyarak oturmaları istendi.

Çin'de ortaya çıkan koronavirüs Türkiye'de 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Salgına karşı birçok kurum önlem alırken TBMM'de bunlardan biri.

SIRALARA KART BIRAKILDI

Daha önce koronavirüse karşı dezenfekte edilen Meclis Genel Kurulu Salonu'nda bugün milletvekili sıralarına kartlar bırakıldığı görüldü. Kartlarda ise "Sizin ve Çevrenizin Sağlığı Açısından Yeterli Mesafeyi Koruyarak Oturduğunuz için Teşekkür Ederiz" yazdığı görüldü.

Meclis Genel Kurulu'nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı
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NE OLMUŞTU?

Türkiye'de ilk olarak 10 Mart'ta tespit edilen koronavirüs bugüne kadar 191 kişide görüldü. Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarına göre hastalık nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken okullar tatil edildi, birçok kurum evden çalışmaya başladı. AVM'lerde yerleri olan mağazalar şubelerini kapattı.

Meclis Genel Kurulu’nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı

Haberin Videosu :

TBMM Meclis Genel Kurulu'nda koronavirüs önlemi için koltuklar boş bırakıldı
Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Meclis Genel Kurulu, Türkiye, Sağlık, Politika, Güncel

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