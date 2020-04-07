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Meclis Hastanesi doktoru, koronavirüs tedavisinden sonra taburcu edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Meclis Hastanesi doktorunun, tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

07.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:32
Meclis Hastanesi doktoru, koronavirüs tedavisinden sonra taburcu edildi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Meclis Hastanesi doktorunun, tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.
TBMM Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Meclis Hastanesi doktoru tedavisinin ardından taburcu edildi. Doktorla temas edenlerin 14 günlük süreleri de takip edildi ve şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadı.
Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un dünkü açıklamasında dile getirdiği, koronavirüs testi pozitif çıkan personelin de Meclis Hastanesi'ndeki doktorla bağlantısı bulunmuyor.
Ayrıca Şentop'un talimatıyla koronavirüsle mücadele kapsamında Meclis personeli ve milletvekillerine maske dağıtımı yapıldı.
Meclis giriş kapılarında ve birim amirlerince maskeler, her gün dağıtılacak. Milletvekili odalarına dezenfektan ve kolonya da gönderildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Meclis Başkanı, Mustafa Şentop, Milletvekili, Politika
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