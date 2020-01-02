TBMM'nin basın koridorunda CHP ve AK Partili vekiller arasında "Mehmetçik" tartışması

Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin Meclis'te oylanmasının hemen öncesinde, basın koridorunda karşılaşan AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu ile CHP'li Engin Altay arasında tezkere tartışması yaşandı.

AK Partili Akbaşoğlu, İYİ Parti Sözcüsü Yavuz Ağıralioğlu ile birlikte basın mensupları ile sohbet ederken yanlarına gelen CHP'li Altay'a, "Hep beraber Meclis'te inşallah bu meseleyi görüşeceğiz. Milletin ve devletin menfaatleri doğrultusunda inşallah hep beraber münhasır ekonomik bölgeyle ilgili yaptığımız bu anlaşmanın, mütemmim yüzü olan bu anlaşmanın gereğini hep beraber yerine getirmemiz lazım" dedi.

"MEHMETÇİK'İ LEJYONER GİBİ KULLANMAK YAKIŞMAZ"

CHP'li Altay, Akbaşoğlu'nun sözlerine, "İnşallah sizi bir yanlıştan çevireceğiz. Savaş ilan etmeniz lazım mütemmim olarak bakarsınız, milleti yanıltmayın. Oraya diplomat gönderin asker değil. Mehmetçik'i lejyoner gibi kullanmak bu Meclis'e yakışmaz. Yapmayın, çok ayıp" şeklinde yanıt verdi.

"MEHMETÇİK'E SIFAT TAKMAK AYIP"

Akbaşoğlu, "Milleti siz yanıltıyorsunuz. Biz hak ve menfaatlerimiz neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Mehmetçiğe böyle bir sıfat takmak çok ayıp" şeklinde çıkış yaptı.

BASIN KORİDORUNDAN AYRILDI

Altay, "Mehmetçik'i lejyoner gibi kullandırtmayın diyoruz. Bu Mehmetçik'e sıfat takmak değil, siz Mehmetçik'i Mehmetçik olmaktan çıkarıyorsunuz" diyerek, basın koridorundan ayrıldı.