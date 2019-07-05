05.07.2019 08:42
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Meclis lokantasında fiyatlara zam kararı alındı: Çorba 2 TL'ye çıkabilir

Meclis lokantasında fiyatlara zam kararı alındı: Çorba 2 TL

Gıda fiyatlarındaki artış üzerine yemek bütçesi açık veren TBMM, lokanta fiyatlarını artırma kararı aldı. Şuan 1 liraya satılan çorbanın fiyatı 2 TL'ye çıkabilir.

Gıda fiyatlarındaki artış üzerine yemek bütçesi açık veren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), lokanta fiyatlarını artırma kararı aldı.

TBMM lokantalarında milletvekilleri, çalışanlar ve ziyaretçilere sunulan yemeklerde fiyat artışı dün Başkanlık Divanı toplantısında değerlendirildi.

BÜTÇE KALEMİ ZARAR YAZDI

Hürriyet'te yer alan habere göre; TBMM Genel Sekreterliği, geçmiş yıllarda TBMM lokantalarında gelir-giderin denk olduğunu ancak girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle son yıllarda bu bütçe kaleminin zarar yazdığını açıkladı. Bunun üzerine yemeklerin türlerine göre değişik oranlarda artış yapılması kararlaştırıldı.

ÇORBAYA YÜZDE YÜZ ZAM

Meclis Genel Sekreterliğinin yapacağı çalışmanın ardından, kar amacı olmaksızın, gelir-gider dengesini sağlayacak oranda artışlar yapılacağı belirtildi. 1 lira olan çorbanın fiyatının 2 liraya çıkarılabileceği ancak 6 lira ile 12 lira arasında değişen etli yemeklerde artış oranının daha düşük olabileceği belirtildi.

Türkiye, Politika, Ekonomi, Güncel

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