Meclis lokantasındaki fiyatlar, sosyal medyada tepki çekti

TBMM'de sadece milletvekillerine hizmet veren TBMM Üyeler Lokantası'ndaki yemeklerin fiyatları, sosyal medyada tepki çekti.

TBMM Genel Sekreterliği, geçmiş yıllarda TBMM lokantalarında gelir-giderin denk olduğunu ancak girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle son yıllarda bu bütçe kaleminin zarar yazdığını açıkladı.

ÇORBAYA YÜZDE YÜZ ZAM

Meclis lokantasında dana kavurma pilavın porsiyonun 6 TL'ye, çorba 1 TL'ye satılıyor ve tatlılar, 5 TL'ye satılıyor. Genel sekreterliğin raporu üzerine yemeklerin türlerine göre değişik oranlarda artış yapılması kararlaştırıldı. Alınan zam kararının ardında çorbanın fiyatı 2 liraya çıkabilir.

FİYATLAR TEPKİ ÇEKTİ

Kararın ardından 22 bin TL maaş alan vekillere servis edilen yemeklerin fiyatı, sosyal medyada kullanıcıların tepkisini çekti.

İşte bazı tepkiler;