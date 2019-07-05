05.07.2019 09:20
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Meclis lokantasındaki fiyatlar, sosyal medyada tepki çekti

TBMM lokantasındaki fiyatlara zam yapılması kararının ardından 22 bin TL maaş alan milletvekillerine verilen yemeklerin ücreti sosyal medyada tepki çekti.

TBMM'de sadece milletvekillerine hizmet veren TBMM Üyeler Lokantası'ndaki yemeklerin fiyatları, sosyal medyada tepki çekti.

TBMM Genel Sekreterliği, geçmiş yıllarda TBMM lokantalarında gelir-giderin denk olduğunu ancak girdi fiyatlarındaki artış nedeniyle son yıllarda bu bütçe kaleminin zarar yazdığını açıkladı.

ÇORBAYA YÜZDE YÜZ ZAM

Meclis lokantasında dana kavurma pilavın porsiyonun 6 TL'ye, çorba 1 TL'ye satılıyor ve tatlılar, 5 TL'ye satılıyor. Genel sekreterliğin raporu üzerine yemeklerin türlerine göre değişik oranlarda artış yapılması kararlaştırıldı. Alınan zam kararının ardında çorbanın fiyatı 2 liraya çıkabilir.

FİYATLAR TEPKİ ÇEKTİ

Kararın ardından 22 bin TL maaş alan vekillere servis edilen yemeklerin fiyatı, sosyal medyada kullanıcıların tepkisini çekti.

İşte bazı tepkiler;

Meclis lokantasındaki fiyatlar, sosyal medyada tepki çekti

Meclis lokantasında fiyatlara zam kararı alındı: Çorba 2 TLMeclis lokantasında fiyatlara zam kararı alındı: Çorba 2 TL'ye çıkabilir

Ekonomi, Güncel

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