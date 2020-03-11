Meclis'te dezenfekte çalışması yapıldı
TBMM'de, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla dezenfekte çalışması yapıldı.
11.03.2020 22:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:02
TBMM'de, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla dezenfekte çalışması yapıldı.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ekonomi
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