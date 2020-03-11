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Meclis'te dezenfekte çalışması yapıldı

TBMM'de, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla dezenfekte çalışması yapıldı.

11.03.2020 22:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 22:02
Meclis'te dezenfekte çalışması yapıldı
TBMM'de, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla dezenfekte çalışması yapıldı.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ekonomi

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