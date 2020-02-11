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Meclis'te "Dilekçe Hakkı Çalıştayı" düzenlenecek

TBMM'nin açılışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında yasa ve denetim kalitesinin artırılmasında dilekçe hakkının kullanımı ve yeni gelişmeler konusunda "Dilekçe Hakkı Çalıştayı" düzenlenecek.

11.02.2020 11:22 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:22Meclis'te
TBMM'nin açılışının 100. yılı etkinlikleri kapsamında yasa ve denetim kalitesinin artırılmasında dilekçe hakkının kullanımı ve yeni gelişmeler konusunda "Dilekçe Hakkı Çalıştayı" düzenlenecek.
TBMM Tören Salonunda yarın saat 11.00'de gerçekleştirilecek çalıştayın açılış konuşmasını TBMM Başkanı Mustafa Şentop yapacak. Açılış programında ayrıca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletekili Mihrimah Belma Satır da söz alacak.
Söz konusu çalıştay kapsamında "Bilgi, Belge ve İşlem Talepleri", "İhbar ve Şikayetler Üzerine Denetim Talepleri", "Dilekçe Hakkında Dijital Dönüşüm" konulu oturumlar gerçekleştirilecek.

Mustafa Şentop, Politika

Kaynak: AA

Politika

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