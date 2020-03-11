Meclis'te koronavirüs için dezenfeksiyon yapıldı
TBMM'de, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla dezenfekte çalışması yapıldı.
11.03.2020 20:04 | Son Güncelleme: 11.03.2020 20:20
TBMM'de, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla dezenfekte çalışması yapıldı.
Sağlık Bakanlığının, Türkiye 'de bir koronavirüs vakasının tespit edildiğine yönelik açıklamasının ardından TBMM yerleşkesinde de önlemler artırıldı.
Bu akşam TBMM Ziyaretçi Kabul Salonu'nda kapsamlı bir dezenfeksiyon yapıldı. Bugün 3 bin 472 ziyaretçinin kabul edildiği Meclis'te, benzer yoğunlukların yaşandığı günlerde de dezenfekte çalışmaları yapılmaya devam edilecek.
Önümüzdeki günlerde Meclis'in diğer noktalarının da aşama aşama dezenfekte çalışmalarının yapılması planlanıyor. Bu kapsamda milletvekili odaları dahil Meclis'in bütün alanlarında benzer çalışmalar yapılacak.
Geçen hafta da TBMM yerleşkesinde 284 noktaya alkol bazlı sıvı el dezenfekte aparatı yerleştirilmiş, uygun alanlara, Sağlık Bakanlığınca enfeksiyonla mücadelede el hijyenine önem verilmesine yönelik hazırlanan uyarı afişleri asılmıştı.
Sağlık Bakanlığının, Türkiye 'de bir koronavirüs vakasının tespit edildiğine yönelik açıklamasının ardından TBMM yerleşkesinde de önlemler artırıldı.
Bu akşam TBMM Ziyaretçi Kabul Salonu'nda kapsamlı bir dezenfeksiyon yapıldı. Bugün 3 bin 472 ziyaretçinin kabul edildiği Meclis'te, benzer yoğunlukların yaşandığı günlerde de dezenfekte çalışmaları yapılmaya devam edilecek.
Önümüzdeki günlerde Meclis'in diğer noktalarının da aşama aşama dezenfekte çalışmalarının yapılması planlanıyor. Bu kapsamda milletvekili odaları dahil Meclis'in bütün alanlarında benzer çalışmalar yapılacak.
Geçen hafta da TBMM yerleşkesinde 284 noktaya alkol bazlı sıvı el dezenfekte aparatı yerleştirilmiş, uygun alanlara, Sağlık Bakanlığınca enfeksiyonla mücadelede el hijyenine önem verilmesine yönelik hazırlanan uyarı afişleri asılmıştı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Haberler
Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 827'ye yükseldi
Haberler
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Haberler
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Haberler
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şenol Güneş'i veto etti
Haberler
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Haberler
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Haberler
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti