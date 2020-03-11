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Meclis'te "koronavirüs" için ilaçlama çalışması yapıldı

TBMM Başkanlığı, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Meclis'te ilaçlama çalışması yaptı.

11.03.2020 19:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:56
Meclis'te
TBMM Başkanlığı, virüs kaynaklı salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla Meclis'te ilaçlama çalışması yaptı.
Sağlık Bakanlığının, Türkiye 'de bir koronavirüs vakasının tespit edildiğine yönelik açıklamasının ardından Meclis kampüsünde de önlemler artırıldı.
Bu akşam TBMM Ziyaretçi Kabul Salonu'nda kapsamlı bir ilaçlama çalışması yapıldı.
Bugün 3 bin 472 ziyaretçinin kabul edildiği Meclis'te, benzer yoğunlukların yaşandığı günlerde de dezenfeksiyon çalışmaları yapılmaya devam edilecek.
Önümüzdeki günlerde Meclisin tüm noktalarının aşama aşama dezenfekte edilmesi planlanıyor. Bu kapsamda milletvekili odaları dahil Meclisin bütün alanlarında benzer çalışmalar yapılacak.
Geçen hafta da TBMM yerleşkesinde 284 noktaya alkol bazlı sıvı el dezenfekte aparatı yerleştirilmiş, uygun alanlara, Sağlık Bakanlığınca enfeksiyonla mücadelede el hijyenine önem verilmesine yönelik hazırlanan uyarı afişleri asılmıştı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Türkiye, Güncel

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