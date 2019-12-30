Haberler » Güncel » Meclis'te Libya tezkeresi mesaisi - Haber

Meclis'te Libya tezkeresi mesaisi

Libya'nın askeri destek talep etmesinin ardından Ankara'daki hazırlıklar hızlandı.

30.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:31
'nın askeri destek talep etmesinin ardından 'daki hazırlıklar hızlandı. TBMM bu hafta Libya tezkeresi mesaisi yapacak. Türk askerinin Libya'ya gitmesi, Meclis'te yapılacak oylama ile netlik kazanacak. CHP, İyi Parti ve HDP Türk askerinin Libya'da görev yapmasına karşı. MHP ise tezkere "Evet" diyeceğini açıkladı. Türk askerinin Libya'ya gitmesine onay verecek tezkerenin sunumunun ardından perşembe günü Genel Kurul'da oylanması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın nihai kararı vermesinin ardından, Türk askerinin Libya'ya gitmesi için süreç başlayacak.
(İHA)
Meclis'te Libya tezkeresi mesaisi

Ankara, Libya, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:42   FLAŞ - Haber
14:42   İzmir'in dağları karla kaplandı - Haber
14:42   İzmir'de karla mücadele - Haber
14:42   Çavuşoğlu chp ziyareti sonrasında basın açıklamasında konuştu - Haber
14:42   Adana'daki FETÖ/PDY davası - Haber
14:07   Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Haber
13:57   Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Haber
12:23   İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
10:54   AKOM ve İBB'den İstanbul'da fırtına uyarısı - Haber
10:45   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı - Haber
30.12.2019 14:43:33