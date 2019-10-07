Haberler » Politika » Haber

Meclis'te 'nöbetçi bakan' uygulaması başlıyor

CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi'nin 1'inci yılı değerlendirmesi kapsamında alınan karar gereği TBMM'de, her hafta için bir 'nöbetçi bakan' uygulaması bu hafta başlıyor.

07.10.2019 16:47Meclis'te 'nöbetçi bakan' uygulaması başlıyor
CUMHURBAŞKANLIĞI Hükümet Sistemi'nin 1'inci yılı değerlendirmesi kapsamında alınan karar gereği TBMM'de, her hafta için bir 'nöbetçi bakan' uygulaması bu hafta başlıyor.
TBMM'de bu hafta başlayacak 'nöbetçi bakan' uygulaması kapsamında, Meclis'e her hafta farklı bakan gelecek. TBMM Genel Kurulu'nun çalıştığı salı, çarşamba ve perşembe günleri 'nöbetçi bakan' Meclis'te olacak. 'Nöbetçi bakan' milletvekillerinin taleplerini alacak.
Öte yandan TBMM Genel Kurulu'nda, yarın AK Partili milletvekillerinin imzasının yer aldığı 'Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi' görüşülecek. Teklifle gümrük işlemlerinden doğan vergilerin alınabilmesi için tahakkuk edebilecek verginin yüzde 20 fazlası oranında teminat alınması uygulamasından vazgeçilecek. Gümrük müşavir yardımcısı olabilmek için aranan şartlar arasına, 'terör suçundan ceza almama' şartı eklenecek. Teklifle geçici ithalat rejimi hükümlerine tabi eşyaya ilişkin beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra yapılan kontrollerde, farklılıkların tespiti durumunda vergi farkının yarısı tutarında idari para cezası verilecek. Aykırılıkların gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahibince bildirilmesi durumunda, hesaplanacak cezaların oranı, yüzde 15 yerine 10 olarak uygulanacak. İthalatının yasaklandığı tespiti halinde, varsa eşyanın fark gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra gümrüklenmiş değerinin 4 katı idari para cezası verilecek.
Mecliste yarın CHP, İYİ Parti ve HDP'nin grup toplantıları gerçekleştirilecek.



Politika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Haberleri
20:24 Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye Balkanlar'ın istikrarı ve refahında yapıcı rol oynuyor"
19:43 BBP Genel Başkanı Destici: "Birlik olmalıyız"
19:32 TBMM Genel Kurulunda yoğun gündem
19:23 TBMM Başkanı Şentop'tan sınır ötesi operasyon açıklaması
19:14 ABD Başkanı Trump'tan tepki çeken Türkiye açıklaması
19:06 "Terör oluşumuna müsaade etmeme konusunda kararlıyız"