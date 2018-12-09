Meclis'te Yoğun Hafta

TBMM, yarından itibaren yoğun bir haftaya giriyor. Cumartesi ve pazar günleri de dahil olmak üzere 12 gün sürecek bütçe maratonu yarın başlıyor. Meclis Genel Kurulu
, 10 aralık pazartesi gününden itibaren, cumartesi ve pazar günleri de dahil olmak üzere aralıksız 12 gün sürecek 2019 yılı bütçe mesaisine başlayacak. Genel kurul pazartesi günü saat 13.00'te diğer günlerde ise 11.00'de toplanacak. Meclis Genel Kurulunu Binali Yıldırım
yönetecek. 2019 yılı bütçesini ise Hazine ve Maliye
Bakanı Berat Albayrak
sunacak.
(İHA)
09 Aralık 2018 Pazar 13:31