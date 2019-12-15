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Meclis'teki Las Tesis protestosu sosyal medyada tartışma yarattı

Tüm dünyada barışçıl bir ortamda gerçekleşen fakat Türkiye’de polis engeliyle karşılaşan Las Tesis protestosu bu sefer Meclis’te İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karşı gerçekleştirildi.

15.12.2019 14:17 | Son Güncelleme: 15.12.2019 14:17Meclis'teki Las Tesis protestosu sosyal medyada tartışma yarattı
Tüm dünyada barışçıl bir ortamda gerçekleşen fakat 'de polis engeline takılan 'Las Tesis' protestosu bu sefer Meclis'te İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya karşı yapıldı. Kadın milletvekillerinin yaptığı eylem sosyal medyada da tartışmaya neden oldu.

Genel Kuruldaki bütçe görüşmelerinin soru-cevap bölümünde CHP Milletvekili Sera Kadıgil'in başlattığı eylemde, CHP'li kadın milletvekilleri, hükümet sıralarında oturan Soylu'ya karşı Şilili kadınların eyleminde yapılan "Las Tesis" dansının sözlerini sıralara elleriyle vurup ritim tutarak söyledi.
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Süleyman Soylu, Türkiye, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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