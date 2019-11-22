Haberler » Politika » Meclis'ten 'sahte bal' açıklaması - Haber

Meclis'ten "sahte bal" açıklaması

TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından, "Meclis kantinindeki sahte olduğu iddia edilen balların satıştan çekildiği" açıklandı.

22.11.2019 17:10 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:10Meclis'ten
TBMM Basın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı tarafından, "Meclis kantinindeki sahte olduğu iddia edilen balların satıştan çekildiği" açıklandı.
TBMM Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı, İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş'un "Meclis kantininde sahte bal satıldığı" iddiasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
"TBMM yerleşkesinde, TBMM Başkanlığı tarafından işletilen bir kantinin bulunmadığı" belirtilen açıklamada, İYİ Parti Konya Milletvekili Yokuş'un basın açıklamasında bahsi geçen Meclis kantininin Çalışanlar Tüketim Kooperatifi tarafından işletildiği ifade edildi.
Açıklamada, kooperatifin, ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini korumak amacıyla kurulan bir sermaye ortaklığı olduğuna ve Kooperatifler Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu'nun anonim şirketlere ilişkin hükümleri doğrultusunda faaliyet gösterdiğine işaret edildi.
"Sahte bal satıldığı" iddia edilen işletmenin, TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı'nın hiyerarşik yapısına dahil bir birim olmadığı, özel hukuk kurallarına göre faaliyet gösterdiği anlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gündeme getirilen ballar Çalışanlar Tüketim Kooperatifi tarafından raflardan toplatılmış ve satıştan çekilmiştir. Balların satıldığı işletmenin, TBMM yerleşkesi içinde faaliyet göstermesi sebebiyle TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop'un talimatıyla iddiaya konu ballardan tutanakla numune satın alınmış ve analiz yapılmak üzere Ankara İl Tarım Müdürlüğüne iletilerek, kontrol elemanlarına teslim edilmiştir. Yaptırılacak analiz doğrultusunda ortaya çıkacak sonuç, kamuoyuyla paylaşılacaktır."

Halkla İlişkiler, Fahrettin Yokuş, Politika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Haberleri
19:42 AK Parti Grup Başkanvekili Zengin'den CHP'li Özkoç'un ifadeleriyle ilgili açıklama
19:41 2020 Merkezi Yönetim bütçe görülmeleri
19:40 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Kırgızistan'la FETÖ ile mücadelede tam olarak mutabakata vardık"
19:28 AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, 'ulan' kelimesini yargıya taşımaya hazırlanıyor
19:26 CHP'li Öztrak: 'Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum' demek gerçekten ürkütücü
18:28 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:40 Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı
22.11.2019 19:48:46