Meclis toplantılarına 'canlı' takip

Büyükşehir Belediyesi'nin eylül ayı olağan meclis toplantısı, belediyenin web sitesi, mobil uygulamalar ve sosyal medya hesapları üzerinden naklen yayınlandı. Yayınların bundan sonraki her meclis toplantısında ve bütün ihalelerde canlı olarak yapılacağını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "İlerleyen süreçte belediyemiz ile ilgili her toplantı, şeffaf şekilde vatandaşımızın takibi altında olacak" dedi.



Başkan Alinur Aktaş yönetiminde yapılan toplantı, ilk kez internet uygulamaları üzerinden canlı yayınlandı. Alinur Aktaş, meclis toplantılarının ve Büyükşehir'de yapılan ihalelerin aynı yöntemle şeffaf olarak sesli şekilde takip edileceğini söyledi. Projenin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ile Bilgi işlem daire başkanlıkları tarafından hayata geçirildiğini belirten Başkan Aktaş, "Şu anda yaptığımız toplantıda canlı izleniyor. İlgili daire başkanlıklarımız tarafından verilen bu hizmet için tamamen öz kaynaklarımız kullanılıyor. İlave hiçbir ücret ve kiralama söz konusu değil" diye konuştu.



Başkan Aktaş, yayınların 'ihale salonlarında birer adet, meclis salonunda da 4 adet yüksek vasıflı kameralarla yapıldığını ifade etti. Toplantıların Büyükşehir Belediyesi'ne ait web sitesi üzerinden, mobil uygulamalardan ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edilebileceğini yineleyen Başkan Aktaş, "İlgilenen bütün vatandaşlarımız, meclis ve ihale toplantılarını belirlenen saatlerde izleyebilirler" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA