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Meclis toplantısından 4 yeni araç alımı çıktı

Akçakoca Belediyesi Fen işleri ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüklerinde kullanılmak üzere 4 yeni araç alınacak.

06.12.2019 12:35 | Son Güncelleme: 06.12.2019 12:40Meclis toplantısından 4 yeni araç alımı çıktı
Belediyesi Fen işleri ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüklerinde kullanılmak üzere 4 yeni araç alınacak. Buna ilişkin karar Belediye Meclisinde karara bağlandı.

Akçakoca Belediyesi Kasım ayı toplantıları yoğun gündemle yapıldı. Başkan Okan Yanmaz'ın başkanlık ettiği toplantıda belediyeye araç alımı görüşüldü. Belediye meclisinde yapılan görüşmelerde, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet minibüs ile Fen işleri müdürlüğünde kullanılmak için 2 adet damperli kamyon, 1 adet lastikli kazıcı alınmasına karar verildi.

Meclis, yeni araç alımı için Başkan Okan Yanmaz'a transport minibüs için 500 bin lira, 2 kamyon ve 1 lastik kazıyıcı için 1 milyon 500 bin lira bankalardan kredi çekmesi için yetki verdi. Başkan Yanmaz, alınacak minibüsün belediye hizmetlerinde çok amaçlı olarak kullanılacağını belirtti.

Akçakoca'nın muhtelif noktalarına kurulması düşünülen TEDES'in 10 yıl süre ile işletilmesinin ihale edilmesi kararı oy çokluğuyla kabul edildi. Akçakoca'da belirli noktalara kurulması planlanan TEDES'in 10 yıl süre ile işletilmesi işinin ihale edilmesi kararı oy çokluğuyla kabul edildi. Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, uygulamanın hükümet kararıyla her yerde hayata geçirilmeye başlandığını belirtti. Başkan Yanmaz, TEDES'in kurulması düşünülen caddelerde esnaf ve vatandaşlara danışarak kararı hayata geçireceklerini sözlerine ekledi. - DÜZCE

Mehmet Okan Yanmaz, Akçakoca, Güncel

Kaynak: İHA

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