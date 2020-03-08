Meclis 'torba teklif' için mesai yapıyor
Meclis, ekonomi alanındaki "torba" kanun teklifini ele alacak.
08.03.2020 15:27 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:27
Meclis, ekonomi alanındaki "torba" kanun teklifini ele alacak.
Kaynak: Dunya.com
Haberin Videosu :Meclis 'torba teklif' için mesai yapıyor
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