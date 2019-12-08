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Meclis üyeleri farkındalık için tek yürek oldu

Van balığı ve Van Gölü için farkındalık oluşturmak amacıyla Edremit Belediyesinin AK Parti ve HDP'li meclis üyelerinden oluşan 'Van Gölü İyileştirme ve Koruma Komisyonu' tarafından düzenlenen 'Van Gölü Evimiz İnci Kefali Lezzetimiz' etkinliği, yağışlı havaya rağmen vatandaşlar tarafından...

08.12.2019 16:01 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:07Meclis üyeleri farkındalık için tek yürek oldu
balığı ve Van Gölü için farkındalık oluşturmak amacıyla Belediyesinin AK Parti ve HDP'li meclis üyelerinden oluşan 'Van Gölü İyileştirme ve Koruma Komisyonu' tarafından düzenlenen 'Van Gölü Evimiz İnci Kefali Lezzetimiz' etkinliği, yağışlı havaya rağmen vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Edremit halkına hizmetin en güzelini sunmak için birlik ve beraberlik içerisinde güzel çalışmalara imza atan Edremit Belediye Meclis üyeleri, vatandaşların bir araya gelmesi için de çeşitli etkinlikler düzenliyor. 'Van Gölü İyileştirme ve Koruma Komisyonu' tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen 'Van Gölü Evimiz İnci Kefali Lezzetimiz' etkinliğine İranlılar başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı. Renkli görüntülere sahne olan programa Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri katıldı. Yoğun ilginin gösterildiği etkinlikte ekmek arası balık ikram edildi.

Bu tür etkinliklerin yerinde programlar olduğunu ifade eden Başkan İsmail Say, belediye olarak bu tür organizasyonları her zaman destekleyeceklerini belirtti. Van Gölü İyileştirme ve Koruma Komisyonu tarafından böylesi bir talebin geldiğini ifade eden Başkan Say, başkanlık olarak kendilerinin de bunu kabul ederek destek verdiklerini belirtti. Etkinlikten dolayı komisyon üyelerine de teşekkür eden Başkan Say, yağışlı havaya rağmen katılım gösteren vatandaşlara da ayrıca teşekkürlerini dile getirdi. - VAN

Van Gölü, Edremit, Van, Güncel

Kaynak: İHA

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