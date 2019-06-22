Meclis üyeleri stratejik plan sürecine dahil edildi

Belediye meclis üyeleri, stratejik plan istişare toplantısı ile Çorum Belediyesinin 2020-2024 5 yıllık stratejik plan oluşturma sürecine dahil edildi. Belediye Başkan Yardımcı Lemzi Çöplü başkanlığında yapılan toplantıda meclis üyelerinin görüşleri alındı.



Yerel yönetimlerin seçimleri takiben 6 ay içerisinde 5 yıllık stratejik planını oluşturmasının zorunlu olduğunu belirten Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, bu planın Çorum Belediyesinin 5 yıllık döneminde ana hatlarıyla yol haritası olduğunu söyledi.



Çöplü, "Biz belediye olarak istişareli ve şeffaf bir yönetim anlayışı içerisinde olacağımızı en başından taahhüt ettik. Şehrimizi yönetirken belediye meclisimizde gurubu bulunan siyasi parti temsilcileri ile istişare edeceğiz, STK'ların ve hemşehrilerimizin görüşlerine başvuracağız dedik. Bu toplantı verdiğimiz sözün yerine getirildiğinin bir göstergesi. Meclisimizde grubu bulunan AK Parti, CHP ve MHP temsilcileri ile bir araya gelerek şehrimiz için yapacaklarımızı noktasında görüş alışverişinde bulunuyoruz. Bu katılımcı yönetişim anlayışı bir kereye mahsus olmayıp bundan sonra da aynı şekilde devam edecek" dedi.



Toplumun her kesiminin yönetime dahil edilmesinin demokrasinin gereği olduğunu ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı Çöplü, "Çorum Belediyesinin 5 yıllık stratejik planının oluşturulması sürecinde şehrimizde faaliyet gösteren STK'ların, Kent Konseyi Gençlik Meclisimizin, Kadın Meclisimizin, Engelli Meclisimizin ve hemşehrilerimizin görüşlerini alacağız. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte de tüm paydaşlarımızla fikir alışverişi içerisinde hizmet üretmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA